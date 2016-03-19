بالصور..مدير أمن الغربية يتفقد إدارة المرور الجديدة..ويستمع لشكاوى المواطنين

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، اليوم السبت، إدارة مرور الغربية الجديدة، يرافقه العميد طارق أبو الدهب وكيل إدارة المرور، والعقيد عبد الحميد خميس رئيس مباحث مرور الغربية.

وتقابل مدير الأمن الغربية مع المواطنين، واستمع لشكواهم ووجه بسرعة العمل على حلها، كما تفقد الفحص الفنى، ونبه بعدم التصريح للسيارة بالسير إلا بعد التأكد من صلاحيتها، وعدم مخالفتها للشروط الفنية.

وشدد على حسن معاملة المواطنين وعدم قبول أى تجاوز من أعضاء هيئة الشرطة معهم، والبعد عن مواطن الإثارة وعدم التعنت أو التعسف فى استعمال حق مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان .

ووجه مدير الأمن الغربية الموظفين بالالتزام بتواجد كل شخص أمام الشباك بالرقم الخاص به، ومجازاة من يخالف شروط التعليمات، مطالبًا بضرورة الالتزام بالأرقام الموجود مع المواطنين، وعدم تفضيل أحد على الآخر، مع توفير شباك خاص لإنهاء إجراءات ذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات لجميع المواطنين، وتعليق لافتات بداخل المجمع مدون عليها (ممنوع التدخين) لما يسببه من ضرر على جمهور المواطنين.

كما وجه مدير أمن الغربية، بالتزام الموظفين بارتداء الزى الموحد المصرف لهم من الإدارة، وكتابة المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص القيادة والملاكى ووضعها على شاشات العرض داخل الإدارة، تسهيلاً على المواطنين، وعمل حرم أمن حول أسوار الإدارة من الخارج، ورفع جميع السيارات فى الانتظار الخاطئ، والباعة الجائلين وتفتيش المترددين على الإدارة.

- مدير أمن الغربية يتابع الكشف الطبى على الضباط والمساجين بأقسام الشرطة

>