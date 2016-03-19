مصرع عامل دهسه جرار زراعى بشرق العوينات فى الوادى الجديد

لقى عامل مصرعه بعد أن سقط تحت عجلات الجرار الزراعى الذى يعمل عليه فى مزرعة بمنطقة شرق العوينات بالوادى الجديد، حيث تم نقل الجثة إلى مستشفى الداخلة المركزى وتحرر محضر بالحادث .

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد من مستشفى الداخلة المركزى يفيد بوصول جثة عامل من مزراعة بمنطقة شرق العوينات وتبين أنه يدعى "خالد مبارك سعد" 17 سنة عامل ومقيم بمركز القوصية بمحافظة أسيوط عقب سقوطه من أعلى جهاز زراعى بمزرعة بمنطقة شرق العوينات أثناء عمله بإحدى المزارع ولقى مصرعه على الفوروتمنقل جثته لمشرحة المستشى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة.

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