أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع عامل دهسه جرار زراعى بشرق العوينات فى الوادى الجديد

Google+ Print
مصرع عامل دهسه جرار زراعى بشرق العوينات فى الوادى الجديد مصرع عامل دهسه جرار زراعى بشرق العوينات فى الوادى الجديد
لقى عامل مصرعه بعد أن سقط تحت عجلات الجرار الزراعى الذى يعمل عليه فى مزرعة بمنطقة شرق العوينات بالوادى الجديد، حيث تم نقل الجثة إلى مستشفى الداخلة المركزى وتحرر محضر بالحادث .

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد من مستشفى الداخلة المركزى يفيد بوصول جثة عامل من مزراعة بمنطقة شرق العوينات وتبين أنه يدعى "خالد مبارك سعد" 17 سنة عامل ومقيم بمركز القوصية بمحافظة أسيوط عقب سقوطه من أعلى جهاز زراعى بمزرعة بمنطقة شرق العوينات أثناء عمله بإحدى المزارع ولقى مصرعه على الفوروتمنقل جثته لمشرحة المستشى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة.

- إصابة 15 شخص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة شرق العوينات
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365