جمارك المطار تضبط راكبة حاولت تهريب أدوية بقيمة 300 ألف جنيه

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى اليوم السبت من ضبط راكبة مصرية قادمة من باريس حاولت تهريب كميات كبيرة من الأدوية باهظة الثمن صناعة فرنسية، وغير متداولة بالأسواق تقدر بقيمة 300 ألف جنيه.

وأفاد مصدر جمركى بالمطار أن الراكبة وصلت من باريس ترانزيت عمان أمس الجمعة على طائرة رحلة 505، وتخلفت الشنط الخاصة بها وانتظرت حتى اليوم السبت داخل صالة الوصول لانتظار الطائرة القادمة اليوم على رحلة 503 لأخذ الشنط الخاصة بها، وتقدمت إلى اللجنة الجمركية برئاسة بدوى على ولاحظ عليها علامات الارتباك، فقام بتحويلها إلى أحمد فتحى مأمور الجمرك لفحصها تحت إشراف عبدالحليم مصطفى وماجد موسى مديرى الحركة.

وأضاف المصدر ان بتفتيش حقائب الراكبة بواسطة محمد عبدالباقى وامير مطر تحت قيادة ذهنى عبد العظيم مدير الإدارة عثر بداخلها على كميات كبيرة من الأدوية باهظة الثمن، وحسب إقرار الراكبة عبارة عن 15 ألف قرص و352 حقنةوبالعرض على إبراهيم عبد اللطيف مدير عام جمارك تفتيش الركاب، أمر بتحرير محضر ضبط واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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