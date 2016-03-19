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القوات العراقية تقتل عشرات من عناصر تنظيم (داعش) فى ناحية "كبيسة" بالأنبار

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القوات العراقية تقتل عشرات من عناصر تنظيم (داعش) فى ناحية "كبيسة" بالأنبار القوات العراقية تقتل عشرات من عناصر تنظيم (داعش) فى ناحية "كبيسة" بالأنبار

>تمكنت القوات العراقية المشتركة اليوم السبت من تحرير منطقة "معمل الأسمنت" بناحية كبيسة غرب قضاء "هيت" بمحافظة الأنبار، فى إطار عملية تحرير كبيسة من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابى.

وقال مصدر عسكرى ان قوات الجيش ومقاتلى العشائر رفعت العلم العراقى على "معمل الأسمنت" فى كبيسة، وقتلت العشرات من الإرهابيين الذين تحصنوا بالمنطقة.

وكانت القطاعات العسكرية التابعة الى الفرقة السابعة فى الجيش ومقاتلى العشائر تمكنت من تحرير مزرعة الشيحان فى ناحية كبيسة تمهيدا لعملية تحرير "هيت" غربى العراق.

وشرعت القوات العراقية المشتركة اليوم فى عملية تحرير ناحية "كبيسة" وقضاء"هيت" والمناطق الغربية بمحافظة الأنبار من قبضة داعش بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية العراقية والتحالف الدولى.

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