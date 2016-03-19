الخارجية: مصر مستعدة لبناء مؤسسات وقدرات الدولة الليبية

استقبل السفير أسامة المجدوب، مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار، كريستيان بيرجر، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى الاتحاد الأوروبى والوفد المرافق له، حيث استعرض الاجتماع آخر تطورات الموقف فى الشأن الليبى وعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين والأوضاع فى السودان الشقيق.

وأكد المجدوب خلال الاجتماع دعم مصر للجهود الدولية الرامية لتشكيل حكومة وفاق وطنى فى ليبيا تعمل على إرساء الاستقرار والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى الليبية، كما أبدى استعداد مصر للمساهمة فى بناء مؤسسات وقدرات الدولة الليبية بما يؤهلها للقيام بالدور المنوط بها.

واتفق الجانبان المصرى والأوروبى على أهمية مكافحة الإرهاب فى ليبيا والتصدى لأية محاولات لتنظيم داعش الإرهابى للتمدد فى أراضى ليبيا وفرض سيطرته على المزيد من المدن، وأكدا عزمهما على عدم ادخار أى جهد من أجل التصدى لهذا التنظيم .

وفيما يتعلق بالشأن الفلسطينى أكد المجدوب أن القضية الفلسطينية ما زالت على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، وأنه لابد للمجتمع الدولى أن يضغط من أجل استئناف عملية السلام بين الجانبين، كما استمع المجدوب للأفكار الأوروبية فى هذا الشأن واتفق مع المسئول الأوروبى على أهمية دعم جهود السلام استنادًا على حل الدولتين، كذلك ناقش الجانبان الأوضاع فى السودان الشقيق، حيث اتفقا على أهمية الحوار الوطنى معربين عن أملهما فى أن تثمر هذه الجهود عن تحقيق المزيد من الاستقرار فى السودان.

من جانبه أشار برجر إلى تطلعهم إلى انعقاد الاجتماع الوزارى العربى الأوروبى فى القاهرة فى 20 إبريل 2016 الذى سيتم خلاله إقرار برنامج للعمل فى مختلف أوجه التعاون بين الجانبين خلال العامين المقبلين .

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