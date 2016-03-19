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شوربة البروكلى تعزز فاعلية أدوية السرطان والإنفلونزا

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شوربة البروكلى تعزز فاعلية أدوية السرطان والإنفلونزا شوربة البروكلى تعزز فاعلية أدوية السرطان والإنفلونزا
كشفت صحيفة الديلى ميل البريطانية - فى تقرير نشرته مؤخرا - النقاب عن فائدة جديدة للبروكلى تجعله يتربع على عرش الخضراوات وهذه الفائدة تتمثل فى أنه يعزز ويضاعف فاعلية أدوية علاج السرطان والأدوية المعالجة للإنفلونزا.

البروكلى يعزز أدوية السرطان


>واستند التقرير إلى دراسة حديثة كشفت نتائجها عن عنصر ما الخضراوات الخضراء له تأثير إيجابى على فاعلية الدواء، حيث ينشط هذا العنصر الإنزيمات الذاتية، وبالتالى تزيد فاعلية الأدوية.

وأكد الباحثون أن البروكلى يتميز بغناه بالمواد المضادة للأكسدة وفيتامينى K وC والفوليك أسيد والبوتاسيوم والألياف، ما يجعله الغذاء المناسب للذين يعانون من الأمراض المناعية والسرطان.

وأوضح الباحثون أن شوربة البروكلى تعالج الالتهاب الرئوى وتعزز المناعة كما تعزز فاعلية الأدوية المضادة للفيروسات، وتحمى من الإصابة بالأمراض.

وتوصل فريق من الباحثون إلى أن البروكلى والقرنبيط يساهمان فى تقليل خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان مثل سرطان الثدى والبروستاتا والقولون. وأظهرت دراسة علمية سابقة أن تناول البروكلى 3-5 مرات فى الأسبوع يحمى من الإصابة بسرطان الكبد.

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