بايرن يواصل التحليق في صدارة الدوري الألماني بفوزه على كولن

برلين، (إفي): واصل بايرن ميونخ الألماني التحليق في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه على كولن بهدف نظيف في الجولة 27 من عمر المسابقة.

حمل هدف البايرن توقيع مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي، الذي عزز هو الاخر صدارته لقائمة هدافي البوندسليجا برصيد 25 هدفا.

بهذا، يرفع بايرن رصيده إلى 69 نقطة في الصدارة، ويتجمد رصيد أصحاب الأرض عند 33 نقطة في المركز التاسع، بفارق الأهداف أمام إنجولشتات، الذي خسر أمام مضيفه هيرتا برلين (2-1).

سجل هدفي هيرتا برلين جينكي هاراجوتشي (ق54) وسالومون كالو (ق69)، فيما حمل هدف انجولشتات توقيع لوكاس هينتيرسير (ق75)، ليثبت أصحاب الأرض أقدامهم في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

كما فاز هوفنهايم على مضيفه هامبورج بثلاثة أهداف مقابل واحد، ليبتعد الأول، ولو مؤقتا، عن مراكز الهبوط المباشر، ويحتل المرتبة 16 برصيد 27 نقطة، ويتجمد رصيد أصحاب الأرض عند 31 نقطة في المركز 12.

أحرز أهداف هوفنهايم كل من اندريج كراماريتش (ق20) من ركلة جزاء وكيفن فولاند (ق23) وادواردو فارغاس (ق67)، بينما سجل ارون هانت هدف هامبورج من ركلة جزاء (ق30).

فيما تعادل فولفسبورج مع ضيفه دارم شتات بهدف لكل منهما، حيث سجل لأصحاب الأرض اندريه شورله (ق90) ليعادل النتيجة بعد أن تقدم ساندرو واجنر (ق82).

وبهذا يرفع فولفسبورج رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثامن، ويحل دارم شتات في المركز 13 برصيد 28 نقطة، بفارق الأهداف أمام فيردر بريمن الذي تعادل هو الاخر مع ضيفه ماينز بهدف لكل منهما.

تقدم لماينز يوليان باومجارتلينجر (ق38) قبل أن يعادل كلاوديو بيتزارو النتيجة من ركلة جزاء (ق45)، ليرفع الضيوف رصيدهم إلى 41 نقطة في المركز السادس.