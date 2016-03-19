أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بايرن يواصل التحليق في صدارة الدوري الألماني بفوزه على كولن

Google+ Print
بايرن يواصل التحليق في صدارة الدوري الألماني بفوزه على كولن بايرن يواصل التحليق في صدارة الدوري الألماني بفوزه على كولن

برلين، (إفي): واصل بايرن ميونخ الألماني التحليق في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه على كولن بهدف نظيف في الجولة 27 من عمر المسابقة.

حمل هدف البايرن توقيع مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي، الذي عزز هو الاخر صدارته لقائمة هدافي البوندسليجا برصيد 25 هدفا.

بهذا، يرفع بايرن رصيده إلى 69 نقطة في الصدارة، ويتجمد رصيد أصحاب الأرض عند 33 نقطة في المركز التاسع، بفارق الأهداف أمام إنجولشتات، الذي خسر أمام مضيفه هيرتا برلين (2-1).

سجل هدفي هيرتا برلين جينكي هاراجوتشي (ق54) وسالومون كالو (ق69)، فيما حمل هدف انجولشتات توقيع لوكاس هينتيرسير (ق75)، ليثبت أصحاب الأرض أقدامهم في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

كما فاز هوفنهايم على مضيفه هامبورج بثلاثة أهداف مقابل واحد، ليبتعد الأول، ولو مؤقتا، عن مراكز الهبوط المباشر، ويحتل المرتبة 16 برصيد 27 نقطة، ويتجمد رصيد أصحاب الأرض عند 31 نقطة في المركز 12.

أحرز أهداف هوفنهايم كل من اندريج كراماريتش (ق20) من ركلة جزاء وكيفن فولاند (ق23) وادواردو فارغاس (ق67)، بينما سجل ارون هانت هدف هامبورج من ركلة جزاء (ق30).

فيما تعادل فولفسبورج مع ضيفه دارم شتات بهدف لكل منهما، حيث سجل لأصحاب الأرض اندريه شورله (ق90) ليعادل النتيجة بعد أن تقدم ساندرو واجنر (ق82).

وبهذا يرفع فولفسبورج رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثامن، ويحل دارم شتات في المركز 13 برصيد 28 نقطة، بفارق الأهداف أمام فيردر بريمن الذي تعادل هو الاخر مع ضيفه ماينز بهدف لكل منهما.

تقدم لماينز يوليان باومجارتلينجر (ق38) قبل أن يعادل كلاوديو بيتزارو النتيجة من ركلة جزاء (ق45)، ليرفع الضيوف رصيدهم إلى 41 نقطة في المركز السادس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع