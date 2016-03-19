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تشيلسي يواصل التعثر بالتعادل مع وست هام

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تشيلسي يواصل التعثر بالتعادل مع وست هام تشيلسي يواصل التعثر بالتعادل مع وست هام

واصل تشيلسي نتائجه السلبية للمباراة الرابعة على التوالي بعد تعادله مع ضيفه وست هام 2-2 في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث تقدم الضيوف عبر تسديدة رائعة من مانويل لانزيني من خارج المنطقة في الدقيقة 17 ، إلا أن سيسك فابريجاس عادل النتيجة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع (2+45) بعد مخالفة نفذها ببراعة من فوق الحائط.

وفي الشوط الثاني، وضع أندي كارول "الهامرز" في المقدمة من جديد في الدقيقة 62.

إلا أن فابريجاس تقمص دور المنقذ مرة أخرى وأحرز هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة واصل البلوز مسلسل الترنح بعدما فشل في تذوق طعم الانتصار للمباراة الثالثة على التوالي في جميع المسابقات والثانية في الدوري الإنجليزي ليرتفع رصيده لـ41 نقطة في منتصف الجدول، وله مباراة مؤجلة أمام ليفربول.

بينما توقف مسلسل انتصارات رجال الكرواتي سلافين بيليتش عند ثلاث مباريات ويحافظوا على موقعهم في المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

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