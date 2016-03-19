مصرع عربي في حادث دهس برأس الخيمة

لقي شخص عربي الجنسية يدعى "ع.س.أ 26 عاماً" مصرعه في حادث دهس تعرض له أثناء انتظاره على جانب الطريق مع رفيقه بعد تعرضهما لحادث تصادم مع مركبة أخرى في إحدى المناطق برأس الخيمة.

وحول تفاصيل الحادث ، أشار العقيد علي سعيد العلكيم ، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة ، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات عند الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل من مساء أمس ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين على شارع الوكالات ، الأولى يقودها مواطن ويرافقه شخص من الجنسية العربية "المجني عليه"، والثانية يقودها شخص آسيوي الجنسية ، مما أستدعى نزول الأشخاص من المركبتين لتفقد أثر الحادث ، وبينما هم في انتظار دورية ساعد على جانب الطريق ، جاءت مركبة من نوع "بيك أب" يقودها شخص آسيوي الجنسية مسرعاً ، ودهس الشخص العربي الجنسية ، مما أسفر عن وفاته على الفور متأثرا بجروحه العميقة ، وفر هارباً من موقع الحادث ، إلا أن أحد سائقي المركبات من الجمهور تتبعه حتى أوقفه ، وقام بالاتصال بغرفة العمليات للإبلاغ عن الشخص ، وحضرت على الفور دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ وتم ضبط الآسيوي الذي دهس العربي ، بينما تم نقل الجثة إلى المستشفى تمهيداً لتسليمها لذويها لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة ، كما تم تحويل ملف الحادث للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ولفت العلكيم ، إن هروب مرتكب الحادث من المكان ، أوقعه في خطأ أكبر لأنه بذلك يكون قد ارتكب مخالفتين بدلاً من واحدة وهي حادث دهس وهروب ، وطالب أفراد الجمهور ، عند ارتكابهم لأي حادث مروري بشكل عام ، ولحادث دهس تحديداً ، بالتوقف والإبلاغ ، لأنه في تلك الحالة يكون قد ارتكب حادثاً مرورياً ، أما الهروب من المكان يوقعه في قضية جنائية ، وطالب الجميع بالالتزام بقواعد السير والمرور ، ناقلاً تعازيه الحارة لذوي الفقيد ، متمنياً للجميع السلامة .