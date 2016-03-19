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بالفيديو والصور.. مؤيدو الرئيس الأسبق يقدمون هدايا "عيد الأم" لسوزان مبارك

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بالفيديو والصور.. مؤيدو الرئيس الأسبق يقدمون هدايا "عيد الأم" لسوزان مبارك بالفيديو والصور.. مؤيدو الرئيس الأسبق يقدمون هدايا "عيد الأم" لسوزان مبارك
يواصل العشرات من مؤيدى مبارك الاحتفال أمام مستشفى المعادى العسكرى بمناسبة ذكرى تحرير طابا الذى يوافق التاسع عشر من مارس.


>وحمل مؤيدو مبارك صوره ولافتات مكتوب عليها " سيبت فراغ كبير" و"مبارك الزعيم "، فيما حمل بعضهم صورا لسوزان ثابت زوجة الرئيس الأسبق، وقدموا لها هدايا بمناسبة "عيد الأم"، ورفعوا لافتة عليها صورتها وبها "كل سنة وانت طيبة ياست الحبايب" سيدة الأولى سوزان مبارك.

ومع تزايد الهتاف من مؤيديه، خرج الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من نافذة مستشفى المعادى العسكرى، والتى يرقد بها مبارك، لتحية العشرات من مؤيديه الذين تجمعوا أمام مقر المستشفى للاحتفال بعيد تحرير طابا، حاملين صورة الرئيس الأسبق.

ابناء مبارك مؤيدين مبارك حسنى مبارك مستشفى المعادى العسكرى ذكرى تحرير طابا (7)

ابناء مبارك مؤيدين مبارك حسنى مبارك مستشفى المعادى العسكرى ذكرى تحرير طابا (8)

- مبارك يحيى العشرات من مؤيديه أمام مستشفى المعادى العسكرى
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