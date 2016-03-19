سفير السعودية بالقاهرة: مستعدون لسفر أهالى ضحايا حادث أتوبيس المعتمرين

أعلن السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية وعميد السلك الدبلوماسى العربى، عن استعداد السفارة السعودية بالقاهرة لتسهيل كافة إجراءات السفر للمملكة لمن يرغب من أبناء المعتمرين المصريين اللذين توفوا أو أصيبوا اليوم فى حادث انقلاب بالمملكة.

وقال السفير السعودى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا يعربون عن خالص تعازيهم لأسر الضحايا ويتمنون كامل الشفاء للجرحى. وأن الملكة لن تتدخر جهدا لتذليل كافة العقبات أمام أهالى المعتمرين المتوفين للسفر إلى المملكة لرؤية متوفيهم أو رعاية مصابيهم.

وكان قد لقى 19 معتمراً مصريا حتفهم وأصيب 22 آخرون، صباح اليوم السبت، فى حادث انقلاب حافلة على طريق الهجرة السريع (المدينة المنورة – مكة المكرمة).

وقال المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة خالد السهلى، أن العمليات الإسعافية تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث باص (حافلة) وعلى الفور تم توجيه 14 فرقة إسعافية أرضية وفريق التدخل السريع والإسعاف الجوى وأربعة فرق اسعافية تابعة للشؤون الصحية، وعند الوصول للموقع وبعد إجراءات الفرز الإسعافى اتضح وجود 19 حالة وفاة و22 حالة إصابة معظمها متوسطة وبليغة.

وأشار إلى أنه تم إتمام العملية الإسعافية فى الموقع ومن ثم نقل جميع الحالات للمستشفيات، كذلك نقل حالات الوفاة عن طريق النقل غير الإسعافى.

وأكد مدير مرور المنطقة اليوم أن التحقيقات الأولية تشير إلى نوم السائق أثناء القيادة، وبدورها أعلنت إدارة الطوارئ والأزمات فى صحة المدينة حالة الاستنفار.

بدوره صرح السفير هشام النقيب، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن القنصلية العامة في جدة، تتابع عن كثب، حادث الانقلاب الذى تعرضت له حافلة تقل 44 معتمرًا مصريًا فى طريق مكة- المدينة.

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