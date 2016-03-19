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بالصور.. محمد سعد العلمى سفير المغرب لدى القاهرة يزور مقر "اليوم السابع"

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بالصور.. محمد سعد العلمى سفير المغرب لدى القاهرة يزور مقر "اليوم السابع" بالصور.. محمد سعد العلمى سفير المغرب لدى القاهرة يزور مقر "اليوم السابع"
زار السفيرمحمد سعد العلمى، سفير المغرب بالقاهرة،، مقر "اليوم السابع"، حيث اصطحبه الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، فى جولة داخل المؤسسة.

وأطلع السفير المغربى على دورة العمل داخل مؤسسة "اليوم السابع"، كما شهد آلية العمل داخل المواقع المتخصصة التى أطلقها "اليوم السابع"، ومن بينها "كايرو دار"، و"كايرو كورة"، و"فوتو 7" وموقع "برلمانى"، فضلا عن "7TV".

وعقد "اليوم السابع" ندوة مع السفير المغربى بمصر حول الأوضاع الجارية على الساحة الإقليمية والدولية، والحديث حول الأزمة الراهنة بين المغرب وبان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة على خلفية تصريحاته الأخيرة حول الصحراء الغربية والخطوات التى اتخذتها الرباط ردا على تلك التصريحات.

ورافق السفير المغرب بالقاهرة فى زيارته لليوم السابع، أشرف الدوك، المستشار الأعلامى لسفارة المغرب.

سفير المغرب لدى القاهرة يزور مقر اليوم السابع (1)

سفير المغرب لدى القاهرة يزور مقر اليوم السابع (2)

سفير المغرب لدى القاهرة يزور مقر اليوم السابع (3)

سفير المغرب لدى القاهرة يزور مقر اليوم السابع (4)

سفير المغرب لدى القاهرة يزور مقر اليوم السابع (5)

سفير المغرب لدى القاهرة يزور مقر اليوم السابع (6)

سفير المغرب لدى القاهرة يزور مقر اليوم السابع (7)

سفير المغرب لدى القاهرة يزور مقر اليوم السابع (8)

سفير المغرب لدى القاهرة يزور مقر اليوم السابع (9)

سفير المغرب لدى القاهرة يزور مقر اليوم السابع (10)

سفير المغرب لدى القاهرة يزور مقر اليوم السابع (11)

سفير المغرب لدى القاهرة يزور مقر اليوم السابع (12)

سفير المغرب لدى القاهرة يزور مقر اليوم السابع (13)

سفير المغرب لدى القاهرة يزور مقر اليوم السابع (14)

سفير المغرب لدى القاهرة يزور مقر اليوم السابع (15)

سفير المغرب لدى القاهرة يزور مقر اليوم السابع (16)

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