بعد تحطم طائرة فلاى دبى.. 14 نصيحة ترفع فرص النجاة من حوادث الطائرات

حالة من الحزن والخوف تنتاب الكثيرين بعد حوادث الطائرات وآخرها حاث سقوط الطائرة الإماراتية "فلاى دبى"، التى سقطت فجر السبت جنوب روسيا وأسفرت عن وفاة 62 ضحية.

ومن أبشع اللحظات التى يهرب الجميع من مجرد تخيلها هو وجوده داخل طائرة على وشك التحطم والارتطام بالأرض، وعلى الرغم من أن احتمالات النجاة غالبا ما تكون ضعيفة وتعتمد بشكل كبير على توفيق الله سبحانه وتعالى، إلا أننا يجب أن نتمسك بالأمل والأسباب ونحاول تنفيذ هذه النصائح لزيادة فرص واحتمالات نجاتنا، وذلك حسبما نشر مؤخرا بالموقع الطبى الأمريكى "webmd"، وتشمل:

1.الخطة: يشير التقرير إلى أن هناك مجموعة من عوامل النجاة، أولها على الإطلاق هو امتلاك خطة جيدة تستطيع أن تتبعها لتخرج بها من هذا المأزق، وتحدد بالضبط ماذا ستفعل لو حدث أى أمر طارئ، كما يجب قراءة كتيب الإرشادات ونصائح الأمان الموجود بجوار مقعدك فى الطائرة، ويجب تكرار ذلك الأمر عند القيام بكل رحلة لأن هذه النصائح غالبا ما تتغير باستمرار، ويجب أن تستمع جيدا إلى نصائح المضيفات حال وقوع أى كارثة لا قدر الله، فوظيفتهم لا تقتصر فقط على تقديم المشروبات والأغذية، ولكنهن مدربات جيدا على التعامل مع أى مواقف الطوارئ.

2.الملابس: يجب اختيار الملابس بعناية قبل ركوب الطائرة، والتى تساعد على تفادى أى أمر طارئ لا قدر الله، مثل حدوث حريق داخل الطائرة أو إذا كانت على وشك الاصطدام، فمثلا يجب أن تتجنب السيدات ارتداء الأحذية ذات الكعب العالى، وكما يجب الابتعاد عن الشورتات والجيبات القصيرة حتى لا تتضرر البشرة بالحرائق، كما يجب أن يختار الرجال الملابس التى يجب أن يرتدونها بعناية، وبشكل عام يفضل ارتداء البناطيل الجينز والأحذية الفلات التى تسهل عليك الحركة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الملابس القطنية أو الصوف لأن أقل عرضة لحدوث الاحتراق.

3.يجب أن تتخذ وضعية الأمان أثناء جلوسك على كرسى الطائرة مع تركيب حزام الأمان، فإذا كان هناك كرسى أمامك، فيجب أن تشبك يديك معا ثم تضع رأسك بحذاهما، كما يجب خلع النظارة وإخراج الأقلام أو أى أدوات حادة من جيبك إذا كانت الطائرة على وشك الاصطدام، كما أوصى التقرير بوضع الأمتعة أو شنطة السفر أسفل الكرسى وليس فى الأماكن المخصصة فى الرفوف العلوية للطائرة، حتى تعمل الأمتعة كعائق يحول دون انزلاق قدميك وساقيك أسفل الكرسى عند اصطدام الطائرة.

4. لا تعتمد فقط على توصيات ونصائح مضيفة الطائرة، حيث قد تصاب بالذعر والاضطراب بسبب الحالة الطارئة، لذا انتظر توصيات المضيفات، ولكن إذا لم يصدرن أى نصائح أو توصيات فيجب أن تعتمد على نفسك واتخذ رد الفعل المناسب، لا تستسلم كما يفعل البعض ويظلون جالسين على مقعد الطائرة دون أى حركة.

5. انس أمتعتك تماما ولا تأخذ حقيبة السفر معك فى حالة خروجك عند هبوط الطائرة الاضطرارى، حتى لا تعوقك عن الحركة أو تعوق حركة المسافرين معك.

6.الشخص الذى يجلس بجوار شباك الطوارئ، يجب أن يتمتع بمواصفات خاصة، ويجب أن ينتبه جيدا لكلام المضيفة حال فتح هذا الشباك، كما يجب أن يتمتع بالقدرة على حمله، خاصة أنه يزن حولى 15 كجم.

7.إذا حدث انخفاض ملحوظ فى مستويات الأكسجين داخل الطائرة، فيجب أن ترتدى أولا قناع الأكسجين قبل أن تنقذ شخصا آخر، لأنك إن لم تنقذ نفسك أولاً فسوف تفقد الوعى ولن تستطيع مساعدة أى شخص آخر.

كما كشف تقرير نشر بالموقع الأمريكى " wikihow" عن مجموعة من النصائح التى تساهم فى رفع احتمالات نجاتك حال حدوث أى مرض طارئ:

1.حاول أن تجلس فى نهاية الطائرة، حيث غالبا ما يكون هؤلاء الأشخاص لديهم فرص أكبر للنجاة بنسبة 40% مقارنة بمن يجلسون فى مقدمة الطائرة "الدرجة السياحية".

2. حاول أن تحتفظ بهدوئك وسيطر على انفعالاتك، لأن القلق المفرط والتفكير التشاؤمى لن يصلح الأمور، بل التخطيط والتعامل مع الموقف بكل هدوء قد يساهم فى إنقاذك.

3.حاول أن تعرف بالضبط مكان شباك الطوارئ وذلك بحساب عدد المقاعد التى تفصلك عنه لأنه فى حالة اصطدام الطائرة أو حدوث حريق، فلن تستطيع الرؤية جيدا بسبب الدخان الكثيف والحركة المضطربة للمسافرين حولك، ويجب كتابة موقع الشباك لأنك قد تنسى الرقم بمجرد حدوث الأزمة.

4.يلعب حزام الأمان دورا مهما فى رفع فرص نجاة الأشخاص حال حدوث تحطم الطائرة أو اصطدامها، لذا قم بربطه جيدا واجعله قريبا من خصرك أى قم بسحبه لأسفل قريبا من الحوض، وكلما كان الحزام مشدودا بشكل محكم كلما قلت قوة الصدمة التى تتعرض لها عند ارتطام الطائرة.

5.احم نفسك من الدخان فهو المسبب الأول للوفاة والمسئول عن حوالى 68% من الوفيات حال تحطم الطائرات، وذلك باستخدام فوطة أو منديل كى تتنفس من خلاله، ويفضل أن تضع عليها بعضا من الماء فى الموضع الذى تتنفس منه.

6.يجب الخروج من الطائرة فى أسرع وقت قبل مرور دقيقتين من اندلاع الحريق، لذا اخرج من شباك الطوارئ سريعا قبل أن تتعرض للإغماء.

7.حاول أن تبحث عن وسادة لكى تحمى بها رأسك عند الاصطدام لأن الخبطة الشديدة فى بعض أجزاء الرأس قد تؤدى للوفاة الفورية.

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