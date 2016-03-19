بالصور.. إصابة 7 عمال بحروق بسبب تشوين شحنة أسمدة فاسدة فى الشرقية

حرر 7عمال يومية من مركز أولاد صقر فى الشرقية، محضرا بالشرطة ضد الجمعية الزراعية حمل رقم 3854 جنح لسنة 2016 ، ضد الجمعية الزراعية بقرية منشية ناصر، لإصاباتهم بالتهابات جلدية و احمرار و حروق، تعرضوا لها خلال رفعهم كمية من الأسمدة، ما يشير إلى أنها غير صالحة للاستخدام.

كانت مستشفى أولاد صقر المركزى استقبلت المصابين، و قامت على الفور بإجراء الإسعافات اللازمة و دهان القرح و الالتهابات بالمراهم و المرطبات، و حررت محضرا بالاستقبال، و الذى أحيل للشرطة، بعد الشك فى سمية الأسمدة التى يتعاملون معها.

و أكد العمال أن هذا السماد "فوسفات الجير" به مادة كاوية عالية التركيز على غير المعتاد، ما سبب لهم التعرض لتلك الالتهابات و التقرحات، و التى قد تؤذى الفلاحين فور التعامل معها، أو تضر بمحصول الأرز، لافتين إلى أنهم يتعاملون مع تشوين الأسمدة منذ سنوات، ولم يتعرضوا لتلك الإصابات.

وقال إبراهيم عثمان سماحة أحد العمال لـ"اليوم السابع" إنة يعمل منذ 16 سنة يعمل كعامل يومية و يقوم بتشوين الأسمدة لدى الجمعية الزراعية هو وآخرين، و إن مدير الجمعية استدعاه هو و زملاءة لتشوين حصة الجمعية، و هى حمولة 50 طنا من "فوسفات الجير" الخاص بتسميد الأرض قبل زراعة الأرز.

و يكمل "أحمد السيد إبرهيم حسن": إننا بعد تشوين حمولة ما يقرب من 6 طن، بدأت أشعر باحمرار فى اليدين، و أيضا على سطح البطن و ألم شديد نتيجة ذلك، فظننت أننى وحدى، فبدأ زملائى يشكون أيضا من الألم، و بدأ الالتهاب يزيد مع مرور الوقت، و تتحول لتقرحات بالجلد بعد ساعات من العمل.

و ذكر "محمد السيد حسين": أننا نقوم بتشوين كل حصص الأسمدة لدى الجمعية، و لم نتعرض لمثل تلك الالتهابات، أما "تامر عثمان" فقال: إن ما تعرضنا له من إصابات سوف تقعدنا فى البيت لفترة، و نحن لدينا التزمات أسرية.

و أعرب " عمرو حسين" عن خوفه من أن تسبب تلك القرحات أمراضا.

وقال محمد الباز محامى المصابين لـ"اليوم السابع" إن رئيس نيابة أولاد صقر قام اليوم السبت بالتحقيق في الواقعة، و أخذ أقول المصابين و المسئولين بالزراعة، و أصدر قراره بالتحفظ على الأسمدة، و أخذ عينات منها و أرسلها لمعامل التحليل للتأكد من سلامتها، و تمت إحالة 7 مصابين للطب الشرعى لتحديد نوعية الإصابات ومدى خطورتها.

رئيس جامعة الزقازيق: حجم استيرادنا من المواد الغذائية 50 مليار دولار سنويًا