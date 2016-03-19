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بمناسبة ذكرى تحرير طابا.. وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري

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بمناسبة ذكرى تحرير طابا.. وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بمناسبة ذكرى تحرير طابا.. وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة (أرشيفية)

أناب الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بالذكرى السابعة والعشرين لتحرير طابا.

وقام اللواء أح ناصر العاصى قائد الجيش الثانى الميدانى يرافقه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثانى وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة .
> وقام اللواء أح محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميدانى يرافقه اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثالث الميدانى.

وقام اللواء أح أيمن عامر قائد المنطقة المركزية العسكرية يرافقه الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة المركزية العسكرية.

وقام اللواء أح وحيد عزت قـائد المنطقة الغربية العسكرية يرافقه اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الغربية.

كما قام اللواء أح محمد الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية يرافقه المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الشمالية العسكرية.

وقام اللواء أح يحى الحميلى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يرافقه المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة.

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