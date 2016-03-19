تمارين للتخلص من دهون البطن.. نام على ضهرك وارفع ركبتيك

تمارين البطن السهلة

تمارين البطن للتخلص من بروزها ومشكلاتها

البطن ومشكلاتها تزعج كثيرًا من الناس خاصة أنها من أكثر مناطق الجسم التى تتراكم فيها الدهون بسهولة، فيصاب البعض إما ببروز البطن، أو بضعف عضلاتها، أو بترهل فى البطن.>ويوضح الدكتور يسرى صبحى استشارى العلاج الطبيعى، أن تمارين البطن التى تساعد على شد عضلاتها، وتقويها وبالتالى عدم ترهلها، من فئة التمارين السهلة التى يمكن ممارستها يوميًا فى المنزل، دون أى تجهيزات أو إجهاد زائد.>وأوضح استشارى العلاج الطبيعى أن أفضل وأسهل تمارين البطن على الإطلاق، تلك التى تنام فيها على ظهرك مستلقيًا تمامًا، وترفع ركبتيك بسهولة باتجاه بطنك حتى تشعر بأن عضلات جسمك تأثرت بالفعل، وفى هذا التمرين تعلو المؤخرة ونهاية الظهر فى كل رفعة لركبتيك ثم أعد قدميك إلى مستوى الأرض مرة أخرى مع بعض الثنى للركبتين، ويتم تكرار هذا التمرين حوالى 10 مرات فقط يوميًا، شريطة أن يداوم عليه الإنسان كل يوم.

وأكد الدكتور يسرى صبحى أن هذا التمرين البسيط يقوى عضلات البطن بشكل واضح، ويشد عضلات المؤخرة، ويكون أكثر فاعلية مع المشى يوميًا لمدة 25 دقيقة على الأقل، وشفط البطن، حيث يساعد ما سبق على التخلص من البطن وتقوية عضلاتها، بجانب المواظبة على شرب المياه دون كلل بطبيعة الحال.

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