مدير الكرة بالمقاصة: فخور بلاعبي الفريق رغم ركلة الجزاء الوهمية

قال وليد هويدي مدير الكرة في نادي مصر المقاصة إنه فخور بأداء فريقه اليوم أمام دون بوسكو الكونجولى في إطار مباريات دور الـ32 من كأس الكونفدرالية والتي أقيمت على ملعب تى بى مازيمبى.

وخسر مصر للمقاصة يوم السبت بهدف أمام فريق دون بوسكو في إطار مباريات العودة من كأس الكونفدرالية، ليستفيد بفوزه بنتيجة مباراة الذهاب 3-1.

وأضاف هويدى "الحكم اليسوتى احتسب ضربة جزاء وهمية على فريقه لصالح بوسكو الكونجولى والتي سجل منها أصحاب الأرض هدف المباراة الوحيد".

وأضاف قائلا "لاعبو المقاصة اكتسبوا خبرات كبيرة بعد اللعب في تلك الأجواء العصيبة".

وكشف هويدي عن ترحيب وتحية الجماهير الكونجولية للاعبي مصر للمقاصة والتصفيق الحار لهم على الأداء القوى الذى قدموه.