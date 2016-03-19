ننشر أسماء الأمهات المثاليات بمحافظة أسوان

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، أسماء الأمهات المثاليات على مستوى محافظة أسوان، وأيضاً الآباء المثاليين والأبناء البارين.

وحصل "اليوم السابع" على أسماء الأمهات المثاليات، وهن "مبروكة يحيى عبد الله" إدارة المحاميد مركز إدفو، و"سميحة عبد اللطيف" إدارة أسوان، و"رضا إبراهيم هانى" إدارة غرب أسوان.

فيما حصل على لقب الآباء المثاليين كل من "أحمد فهمى صالح" إدارة المحاميد بإدفو، و"محمد أحمد سليمان" إدارة المحاميد بإدفو، و"عماد ميرغنى حسين" إدارة أسوان.

وحصلت "عائشة يوسف محمد" من نصر النوبة، على لقب الأم الاعتبارية، وحصلت "شبيه حسن محمدين" على لقب الأم البديلة، فيما حصل على لقب الأبناء البارين كل من "رمضان عصام إبراهيم" غرب أسوان، و"أمل فكرى الجندى".

وأكد المهندس عادل زكى، القائم بأعمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، أن اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، سيقوم بتكريم الأمهات المثاليات والآباء المثاليين على مستوى محافظة أسوان، فى وقت لاحق من عودة الأم المثالية على مستوى الجمهورية الحاجة مبروكة يحيى عبد الله، والتى غادرت للمشاركة فى تكريم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى للأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن هناك تكريم أيضاً لأمهات شهداء القوات المسلحة والشرطة من أبناء محافظة أسوان، واللاتى استشهد أبنائهن تضحيةً فى سبيل خدمة الوطن.

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