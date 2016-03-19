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تشكيل لجنة لفحص أعمال الرصف بـ200 شارع بالمحلة بتكلفة 50 مليون

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تشكيل لجنة لفحص أعمال الرصف بـ200 شارع بالمحلة بتكلفة 50 مليون تشكيل لجنة لفحص أعمال الرصف بـ200 شارع بالمحلة بتكلفة 50 مليون
قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية تشكيل لجنة هندسية عاجلة من كلية هندسة طنطا لفحص أعمال الرصف بأكثر من 200 شارع بحى أول وثان المحلة والتى أشرف على أعمال الرصف بها جهاز تعمير الساحل الشمالى والمقاولون العرب على مدار العامين الماضيين بتكلفة 50 مليون جنيه، وتبين عدم مطابقة أعمال الرصف للمواصفات التى حددتها المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة ورئيس حى أول وحى ثان المحلة ومديرى المشروعات بالأحياء.

كما استعرض المحافظ أعمال الرصف بمدينة بسيون بتكلفة 14 مليون جنيه والتى أشرف عليها جهاز تعمير الساحل الشمالى.

وأجرى المحافظ اتصالاً بالدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا لسرعة تشكيل اللجنة الهندسية لفحص أعمال الرصف بالمحلة وبسيون لإحالة المقصرين للنيابة العامة.

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