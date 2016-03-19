بالصور.. وقفة احتجاجية صامتة للأطباء أمام مستشفى المنيرة العام

نظم عدد من الأطباء، اليوم السبت، وقفة احتجاجية صامتة أمام مستشفى المنيرة العام، بمشاركة وكيل نقابة الأطباء الدكتورة مني مينا طبقا لقرار مجلس النقابة العامة للأطباء مع نقباء النقابات الفرعية، بتنظيم وقفات احتجاجية بالمستشفىيات فى كل محافظة دون تعطيل العمل، للاحتجاج علي عدم محاسبة المعتدين علي أطباء مستشفي المطرية حتي الآن.

وأكد المشاركون في الوقفة علي استمرارهم في النزول في الوقفات طبقا لقرارات الجمعية العمومية الاخيره لنقابة الاطباء حتى محاسبة أمناء الشرطة المعتدين على أطباء مستشفى المطرية وتقديمهم للمحاكمة.

المراسل – عمر جمال