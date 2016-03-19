مباحث الأقصر تلزم صاحب مركز للمواد الغذائية بدفع 552 ألف جنيه غرامة

ألزمت إدارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العقيد محمد بهاء الدين صاحب مركز للمواد الغذائية بدفع غرامة مالية قدرها 552 ألف جنيه ومصادرة 5049 خرطوشة سجائر مستوردة بقيمة 450 ألف جنيه لصالح الدولة بعد ضبطه في مخازن المركز غير خالصة الرسوم مستوردة وغير الخالصة الرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية.

كانت قد وردت معلومات لمباحث الضرائب والرسوم برئاسة العقيد محمد بهاء الدين بوجود كمية كبيرة من السجائر الأجنبية بمخازن أحد مراكز المواد الغذائية بالأقصر، وشكلت لجنة جمركية أمنية مشتركة من كل من سيد أحمد حسين مدير إدارة التعريفة بمكافحة التهريب الجمركي، والحسين على عبدالله، رئيس قسم مكافحة التهريب، ومنتصر محمدين، رئيس قسم مكافحة التهريب الجمركي، وسيد الجندى رئيس قسم الأمن الجمركي، ورجال مباحث الضرائب والرسوم للتفتيش على مخازن مركز ا. ا. للمواد الغذائية ، ملك زكريا س. غ. 37 سنه، مقيم الأقصر.

وأسفر التفتيش عن ضبط 5049 خرطوشة بها مليون وتسعة آلاف وثمانمائة سيجارة مستوردة وغير خالصة الرسوم، وتم تقدير التعويض الجمركي المستحق عن تلك المضبوطات بمبلغ 552084 ألف جنيه.

قرر محمد شمس مدير إدارة مكافحة التهريب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات.

وحرر محضر الضبط محمد المغربي رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي، وطلب صاحب الشركة التصالح، وقام بسداد التعويض الجمركي المستحق، وتم مصادرة المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك.