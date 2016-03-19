بالصور.. أول معمل تعليمي متنقل فى صعيد مصر بسوهاج‎

قام الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج بتفقد فاعليات التدريب الصناعى والذى يتم تحت اشراف اكاديمية البحث العلمى مع وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بجامعة اسيوط والتى تمثل اول معمل تعليمى متنقل فى صعيد مصر وسيتم تدريب الشباب على احدث البرامج التدريبية الفنية والهندسية وذلك فى الفترة من 15 الى 22 من هذا الشهر والتدريب مجانى لابناء سوهاج وذلك بالمكان المعد بميدان العروبة بحى غرب بمدينة سوهاج.

وأكد عبدالمنعم على دعمة للفكرة وحث شباب المحافظة على التعلم والبحث عن فرص العمل فى مجال التكنولوجيا الحديثة والتى تمثل مفتاح تحقيق التنمية خلال الفترة القادمة للوطن ، وان المبادرة تمثل دفعة للشباب الباحثين عن فرص عمل حقيقية على ان المبادة تساعد شباب المحافظة فى هذا المجال خاصة طلاب المدارس الصناعية والفنية والمعاهد الفنية وطلاب كليات الهندسة .