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أخبار المغرب اليوم.. بان كى مون غاضب من موقف مجلس الأمن من الرباط

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أخبار المغرب اليوم.. بان كى مون غاضب من موقف مجلس الأمن من الرباط أخبار المغرب اليوم.. بان كى مون غاضب من موقف مجلس الأمن من الرباط
ركزت أخبار المغرب اليوم، حول تعبير الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون عن خيبة أمله لفشل مجلس الأمن الدولى فى اتخاذ موقف بصدد خلاف المنظمة الدولية مع المغرب بشأن الصحراء الغربية، ووعد بإثارة الموضوع ثانية مع أعضاء المجلس قريبا، بحسب تصريحات متحدث باسمه.

وكان أعضاء مجلس الأمن الـ 15 ناقشوا فى اجتماع مغلق الخميس تصاعد الخلاف بين المنظمة الدولية والحكومة المغربية، بعد أصدار الرباط قرارا يقضى بتقليص عدد العاملين فى بعثة الأمم المتحدة فيها "مينورسو".

وقد اتهمت المغربية الأمين العام للأمم المتحدة بأنه لم يعد محايدا فى النزاع بشأن الصحراء الغربية، بعد تعليقات بان كى مون التى اعتبرتها "غير مقبولة"، واستخدامه لفظ "الاحتلال" للإشارة إلى الوضع فى الصحراء الغربية المتنازع عليها.

أخبار المغرب اليوم..


>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، أعلان الاتحاد الأروبى عن زيارة، فى الأيام القليلة المقبلة، لمسؤول مغربى سام من شأنها إعادة أجندة التعاون الثنائى بين المغرب والاتحادإلى سكتها، وتجديد التأكيد على إرادة الرباط تعزيز التعاون المغربى الأوروبى على أساس الثقة، مع السهر على الحفاظ على الأمن القضائى على الاتفاقات الثنائية.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضا، تواصل تراجع السياح الفرنسيين، بشكل مثير الذين يختارون المغرب لقضاء عطلتهم، حيث بلغت النسبة فى الموسم الشتوى ناقص 30.7 %، ليستقر العدد فى 35 ألفا و981 سائحا.

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