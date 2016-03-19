أخبار فلسطين اليوم..رام الله تبحث مع "الجنائية" الاستيطان والعدوان على غزة

ركزت أخبار فلسطين اليوم، حول الاجتماع الذى عقد اليوم السبت، فى العاصمة الأردنية عمان، بين وفد فلسطينى ووفد من المحكمة الجنائية الدولية، لبحث ملفى الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة، والعدوان الذى شنه الاحتلال على قطاع غزة فى يوليو 2014، بحسب عضو اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة، مصطفى البرغوثى.

وقال البرغوثى، إن الوفد الفلسطينى المكون من أعضاء من اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع "الجنائية"، سيلتقى وفد الأخيرة بناءً على طلبها.

أخبار فلسطين اليوم..

>كما تناولت أخبار فلسطين اليوم، تشييع الآلاف فى مدينة الخليل، جنوبى الضفة الغربية، ظهر اليوم السبت، جثمان الشاب محمد فنونة (21 عامًا)، الذى استشهد برصاص قوات الاحتلال، بزعم تنفيذه عملية "طعن".

ونُقل جثمان الشاب فنونة، من مستشفى الأهلى فى الخليل، إلى مسقط رأسه فى المدينة، حيث ألقت عائلته عليه نظرة الوداع الأخيرة، وأقيمت الصلاة عليه فى مسجد "أبو عيشة"، قبل أن يوارى الثرى فى مقبرة الشهداء بالمدينة.

ورصدت أخبار فلسطين اليوم، أيضًا، إعلان العاصمة المغربية الرباط، مؤخرًا عن توقيع اتفاقيتين مركزيتين لتطوير التعاون التربوى والتعليم المعرفى بين فلسطين والمغرب.

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