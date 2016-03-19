وفاة سجين محكوم عليه بالمؤبد داخل سجن المنيا الجديدة

توفى مسجون بسجن المنيا الجديدة، شديد الحراسة، والمحكوم عليه بالمؤبد فى قضيتى قتل وتجمهر.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، بوصول بلاغ لمركز شرطة المنيا الجديدة، من سجن المنيا الجديده شديد الحراسة، بوفاة سيد محمد على جلال، 42 عاما، مقيم بقرية منبال، بمركز مطاى، والمحبوس على زمه قضية رقم 1843_ 2013 جنايات مطاى والمتهم فيها "قتل. تجمهر"، ومحكوم عليه بالمؤبد. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى توقيع الكشف الطبى على المتوفى.

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