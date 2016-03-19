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السكرتير العام المساعد للإسماعيلية يستعرض الموقف التنفيذي لتطوير سوق الجمعة

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السكرتير العام المساعد للإسماعيلية يستعرض الموقف التنفيذي لتطوير سوق الجمعة السكرتير العام المساعد للإسماعيلية يستعرض الموقف التنفيذي لتطوير سوق الجمعة
عقد اللواء محسن حلمى، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اجتماعًا بحضور مديرى الإسكان والتخطيط العمرانى وإدارة وحدة تطوير العشوائيات وعدد من ممثلى الإدارة الهندسية والشئون القانونية والقيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير سوق الجمعة العشوائى بوسط المدينة بنطاق حى ثان والذى ظل يؤرق قلب المدينة لسنوات طويلة ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال المرحلة الأولى من المشروع لتطوير السوق وذلك استمرارًا لمرحلة التطوير التى تشهدها محافظة الإسماعيلية فى كل المرافق والخدمات الأساسية.

جانب من الإجتماع السكرتير المساعد لمحافظ الاسماعيلية (1)

ويهدف المشروع لمحو الوجه المظلم عن السوق القديم بتطوير وتجهيز مقر جديد خاص به وإقامة عدد من المحلات الجديدة بتكلفة إجمالية قدرها 15 مليون جنيه بالتعاون مع وزارة التطوير الحضرى وإشراف مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسماعيلية.

جانب من الإجتماع السكرتير المساعد لمحافظ الاسماعيلية (2)

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع بناء وتشطيب عدد 126 محلا تجاريا و38 فرشا خاصة بالسلع الغذائية المختلفة وإنشاء مول تجارى يحتوى على دورات مياه حريمى ورجالى وغرف لتجميع القمامة، وتم تحديد مدة زمنية للانتهاء من تلك المرحلة فى خلال شهر كحد أقصى للبدء بعد ذلك فى تنفيذ المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من المشروع.

وأكد السكرتير العام المساعد ضرورة الالتزام باتخاذ كل الإجراءات القانونية والحزم والردع مع كل شخص يحاول التعدى على المنشآت أو المرافق العامة والبنية التحية الخاصة بسوق الجمعة الجديد والمرافق العامة ككل مؤكدًا ضرورة وأهمية تكثيف العمل بالمشروع وسرعة إنهائه وفقًا للتوقيتات والبرنامج الزمنى المحدد.

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