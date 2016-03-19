رجيم الماء يقلل استهلاكك للدهون والملح

هناك العديد من أنظمة إنقاص الوزن يتبعها الكثيرون، ومن بينها ما يسمى رجيم الماء.

وأوضح الموقع الأمريكى "md Web"، فى تقرير نشره مؤخرًا، أن رجيم الماء أفضل نظام غذائى لخفض السعرات الحرارية فى الجسم وتقليل الوزن، مشيرًا إلى أن باحثين من جامعة إلينوى بالولايات المتحدة الأمريكية، طالبوا الراغبين فى خفض السعرات الحرارية، وتحسين نظامهم الغذائى، بتناول الكثير من الماء يوميا.

رجيم الماء يقلل استهلاك السكر والملح والدهون

شرب أكثر من 8 أكواب ماء يحرق 208 سعرات حرارية فى اليوم

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>ووجد الباحثون أن البالغين الذين زادوا من كميات شربهم للمياه، انخفض استهلاكهم اليومى من السكر والملح والدهون المشبعة والكولسترول، وظهرت الآثار الإيجابية لاستهلاك مزيد من المياه، خاصة على الشباب ومن هم فى منتصف العمر، حيث كانت هذه الفئة أكثر تناولا للكثير من الأطعمة التى تحوى سعرات حرارية بشكل يومى، ولاحظ الباحثون انخفاضا فى سعرات أجسامهم الحرارية عند اتباعهم رجيم الماء .>وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين زادوا عن المعدل الطبيعى فى شربهم الماء، بمعدل كوب أو اثنين أو ثلاثة يوميا سواء من الصنبور أو الثلاجة، حرقوا من 68 إلى 205 سعرات حرارية يوميا، وانخفض معدل تناولهم لأملاح الصوديوم، كما انخفض معدل استهلاكهم للسكر بما يتراوح بين 5 و18 جراما، وانخفض الكولسترول فى دمائهم بواقع 21 ملى جرام.