انتهت كأس مصر – بداية دور الـ32 .. المصري لدور الـ16 بركلات الترجيح

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة المصري والنصر للتعدين في أولى لقاءات دور الـ32 من كأس مصر الموسم الحالي.

وتقام المباراة في استاج الإسماعيلية وسيواجه الفائز في دور الـ16 المتأهل من مواجهة الداخلية والفيوم.

وتأهل النصر للتعدين إلى هذه المرحلة بعد إقصاء الجونة بهدف دون رد وقبله كيما أسوان بركلات الترجيح 7-6 بعد التعادل 2-2.

وودع المصري المسابقة العام الماضي من هذه المرحلة حين خسر أمام الاتحاد السكندري بركلات الترجيح، مدربه الحالي حسام حسن كان المدير الفني لزعيم الثغر وقتها.

أحمد ياسر يسجل الركلة الخامسة للمصري 4-3 .. المصري لدور الـ16

هيثم مصطفى يسجل الركلة الخامس للنصر 3-3

أسامة العزب يسجل الركلة الرابعة للمصري 3-2

حافظ يحيى يضيع الركلة الرابعة للنصر 2-2

أحمد كابوريا يضيع الركلة الثالثة للمصري

حسين محمد يسجل الركلة الثالثة للنصر للتعدين 2-2

أحمد أيمن يسجل الركلة الثانية للمصري 2-1 للفريق البورسعيدي

محمد مجدي يسجل الركلة الأولى للمصري

النصر للتعدين يضيع أول ركلة

- انتهت .. المباراة تتجه لركلات الترجيح.

- انطلاق الشوط الثاني

- استراحة

- ق39 حارس النصر للتعدين ينقذ عرضية خطيرة من أحمد كابوريا

- ق 25 أحمد رؤوف يحصل على إنذار

- انطلاق المباراة.