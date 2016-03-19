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لأول مرة منذ 7 سنوات.. المصري يعبر الدور الأول في كأس مصر بركلات الترجيح

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لأول مرة منذ 7 سنوات.. المصري يعبر الدور الأول في كأس مصر بركلات الترجيح لأول مرة منذ 7 سنوات.. المصري يعبر الدور الأول في كأس مصر بركلات الترجيح

تأهل المصري البورسعيدي إلى دور الـ16 من كأس مصر بعد فوزه على النصر للتعدين بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت في استاد الإسماعيلية يوم السبت في دور الـ32 بالتعادل السلبي.

ولم تشهد المباراة فرصا غزيرة من الفريقين حتى انتهى الوقت الأصلي سلبيا ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وكان آخر موسم وصل عبر فيه المصري لدور الـ16 في موسم 2009-2010 عندما فاز على تليفونات بني سويف 2-0.

وألغيت مسابقة كأس مصر في موسم 2010-2011 بسبب أحداث مذبحة بورسعيد.

وفي موسم 2011-2012 خسر من بترول أسيوط 1-0 والموسم التالي اعتذر المصري عن عدم المشاركة.

وفي موسم 2013-2014 خسر من حرس الحدود بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي 2-2.

وفي موسم 2014-2015 خسر من الاتحاد 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

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