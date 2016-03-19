بالفيديو..الأمن ينجح فى إقناع التراس أهلاوى بالعودة للقاهرة

نجح مسئولو الأمن بالإسكندرية فى إقناع مجموعة أولتراس أهلاوى بالعودة للقاهرة وعدم حضور مواجهة الأهلى وريكرياتيفو الأنجولى فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا والمقرر لها فى السادسة مساء اليوم السبت.

أستوقف الأمن أتوبيسات الألتراس أثناء تحركها لملعب برج العرب قبل أن تحدث مناقشات بينهم وبين مدير الأمن نادر جنيدى الذى أقنعهم فى النهاية بالعودة للقاهرة.

5 أهلاوية فى مهمة خاصة أمام ريكرياتيفو الأنجولى

>مدير أمن الإسكندرية يتفاوض مع الأولتراس بالعودة للقاهرة