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بالفيديو..الأمن ينجح فى إقناع التراس أهلاوى بالعودة للقاهرة

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بالفيديو..الأمن ينجح فى إقناع التراس أهلاوى بالعودة للقاهرة بالفيديو..الأمن ينجح فى إقناع التراس أهلاوى بالعودة للقاهرة
نجح مسئولو الأمن بالإسكندرية فى إقناع مجموعة أولتراس أهلاوى بالعودة للقاهرة وعدم حضور مواجهة الأهلى وريكرياتيفو الأنجولى فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا والمقرر لها فى السادسة مساء اليوم السبت.

أستوقف الأمن أتوبيسات الألتراس أثناء تحركها لملعب برج العرب قبل أن تحدث مناقشات بينهم وبين مدير الأمن نادر جنيدى الذى أقنعهم فى النهاية بالعودة للقاهرة.

الالتراس مغادرة برج العرب الاهلى (1)

الالتراس مغادرة برج العرب الاهلى (2)

الالتراس مغادرة برج العرب الاهلى (3)

الالتراس مغادرة برج العرب الاهلى (4)

الالتراس قطع طريق الطريق الصحراوى (1)5555

الالتراس مغادرة برج العرب الاهلى (6)

5 أهلاوية فى مهمة خاصة أمام ريكرياتيفو الأنجولى
>مدير أمن الإسكندرية يتفاوض مع الأولتراس بالعودة للقاهرة

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مصر 365

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