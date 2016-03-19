الرئاسة تعزى أسر المعتمرين.. والسيسي يوجه بتوفير الرعاية اللازمة للمصابين

أعربت رئاسة الجمهورية عن بالغ الأسف وعميق الحزن لمصرع وإصابة عدد من المعتمرين المصريين جراء حادث السير الذي وقع اليوم السبت على الطريق الذي يربط بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية

وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان، بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا هذا الحادث، داعية الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم عائلاتهم وذويهم الصبر والسلوان.

واكدت رئاسة الجمهورية في هذا الإطار على التواصل المستمر للجهات المصرية المختصة مع السلطات السعودية منذ وقوع الحادث الأليم من أجل ضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين المصريين بالمستشفيات السعودية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة نقل جثامين الضحايا.

من جانبه، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية اللازمة للمصابين وذويهم.

كما عبر الرئيس عن تقديره للإجراءات السريعة التي اتخذتها السلطات السعودية الشقيقة للتعامل مع تداعيات هذا الحادث الذي تعرض له المعتمرون المصريون.

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