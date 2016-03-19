"العليا للانتخابات" تغلق أبواب الترشح على مقعد عكاشة مسجلة 28 مرشحا محتملا

أغلقت، منذ قليل، اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية، أبوابها أمام راغبى الترشح بدائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، بعد 11 يومًا من العمل المتواصل لتلقى الطلبات.

وقال المستشار عبد الحميد همام رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات بالدقهلية، "إنه تقدم 28 مرشحًا للانتخابات بدائرة طلخا ونبروه، وسوف يتم فحص تلك الطلبات، وإعلان النتيجة النهائية خلال الساعات المقبلة، ولم تواجه اللجنة أية مشكلات بهذا الشأن، والانتخابات فى موعدها 15 أبريل المقبل".

وقد تقدم للترشح بدائرة طلخا ونبروه، جمال عبد الظاهر رقم 1 فى بطاقة الاقتراع، رمز الأسد، وغادة الدولتلى رقم 2 رمز الحصان، ومحمد مجدى هبالة رقم 3 رمز الديك، ومحمد الشورى رقم 4 رمز الأتوبيس، ورفعت البسيونى رقم 5 رمز الكف، وأبو النجا مرسى رقم 6 رمز التمساح.

كما تقدم بأوراق ترشحه، حافظ فتحى زيادة رقم 7 رمز المدفع، والدكتور محمد صالح رقم 8 عن حزب المصريين الأحرار، ومحمد عبد الله عبد العزيز رقم 9 رمز المنبه، وأحمد محمد سعد رقم 10 رمز بندقية الصيد، والمتولى منصور السعيد رقم 11، والسيد العشماوى أبو الفضل رقم 12، وإبراهيم أنور الدسوقى رقم 13، ورضا عبد الله غازى رقم 14".

وتقدم أيضًا محمود عبد العزيز البيومى عبد الرحمن رقم 15، رمز الكاميرا، ورضا عبد الله محمد غازى حبيب رقم 16، رمز ورقة شجرة، السعيد زينهم عبد الحافظ حامد، رقم 17 رمز الفيل، حسن أنور حسن العيسوى رقم 18 رمز ساعة اليد، محمود صبرى صديق محمد رقم 19 رمز زهرة عباد الشمس، وليد شوقى شاكر حامد، رقم 20 رمز التليفزيون.

بينما حصل المرشح المحتمل السيد الفضالى محمد الدرينى رقم 21 على رمز الفراشة، ومحمد على يوسف عبد الحميد عبد الغفار رقم 22 رمز تمثال رمسيس، عبد الله أحمد عبد الرؤوف البسيونى رقم 23 رمز الميكروفون، محمد عبد الهادى يوسف على، رقم 24 رمز غصن الزيتون، وأمجد علوى أمجد رقم 25 رمز الهديد، أحمد نور الدين أحمد عبد الحميد، رقم 26 رمز منزل، أحمد حمدى أبو المعاطى يوسف رمز الطيارة الهليكوبتر، ليكون رقم 27، عطية على أحمد عبد الحميد، رقم 28 رمز دراجة نارية.

وترأس اللجنة العليا للانتخابات، والمنعقدة بالدقهلية، بمجمع محاكم المنصورة، المستشار عبد الحميد همام، رئيس محكمة المنصورة، وعضوية المستشار ضياء عامر رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار ربيع الشبراوى نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أيمن البقلاوى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار على عتمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت غضبة شعبية، وثار الآلاف من أبناء دائرة توفيق عكاشة، بمركزى طلخا ونبروه، ضد لقائه بسفير إسرائيل بالقاهرة الذى وصفوه بالخيانة والعمالة، ونظموا ضده عدة وقفات احتجاجية، ووصل الأمر لتنظيم حملة أسموها تمرد لسحب الثقة منه، وإسقاط عضويته فى البرلمان، خلال الأيام الماضية.

وأعلن مجلس النواب على إثر ذلك إسقاط عضويته ليصبح المقعد شاغرًا، وتضم الدائرة 3 مقاعد يشغلها بسام فليلفل نائب مستقل، وفؤاد بدراوى نائب مستقل، وفى إنتظار إعلان النائب الفائر بالمقعد الثالث بعد الانتخابات المقرر انعقادها يوم 15 أبريل.

بالصور.."العليا للانتخابات"تواصل اليوم استقبال طلبات الترشح بـ"دائرة عكاشة"