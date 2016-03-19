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رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء إجراءات دفن المصريين المتوفين بالسعودية

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رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء إجراءات دفن المصريين المتوفين بالسعودية رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء إجراءات دفن المصريين المتوفين بالسعودية
تابع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اتصال له مع سفير بالمملكة العربية ، تطورات حادث انقلاب الأتوبيس الذى وقع صباح اليوم، السبت، فى المملكة، الذى كان يقل معتمرين مصريين، حيث أسفر الحادث عن وفاة 19 وإصابة 25 معتمرًا.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء اطمأن خلال الاتصال على حالة المصابين ووجه السفير المصرى بالسعودية بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لهم وإنهاء إجراءات دفن الجثامين أو نقلها إلى أرض الوطن وفقا لرغبة أهالى المتوفين فى اسرع وقت ممكن، كما كلفه بموافاته بأسباب الحادث وتفاصيل التحقيقات المتعلقة به.
>وأضاف المتحدث الرسمى أن المهندس شريف إسماعيل وجه كل من وزارتى الخارجية والهجرة بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تطورات الحادث وتقديم كافة سبل الدعم المطلوبة للمصابين وأهاليهم للاطمئنان عليهم، وذوى المتوفين لمتابعة إجراءات دفن الجثامين.

وأشاد رئيس الوزراء بالدعم الكبير الذى قدمته السلطات السعودية فى اسعاف المصابين وانتشال جثث المعتمرين المصريين، وهو ما يعكس مدى عمق وقوة العلاقات المصرية السعودية على المستوى الرسمى والشعبى، كما تقدم المهندس شريف إسماعيل بالعزاء إلى أهالى المتوفين داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يرحم موتاهم.


>بعد مصرع 19 معتمرا مصريا وإصابة 25 فى انقلاب أتوبيس على طريق المدينة المنورة.. "السياحة" تشكل غرفة عمليات لمتابعة الحادث.. إنهاء إجراءات دفن الجثث فى البقيع.. وغرفة شركات السياحة: معظمهم من الإسكندرية

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