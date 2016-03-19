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السيسي يوجه بتوفير الرعاية للمصابين في حادث حافلة المعتمرين

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السيسي يوجه بتوفير الرعاية للمصابين في حادث حافلة المعتمرين السيسي يوجه بتوفير الرعاية للمصابين في حادث حافلة المعتمرين

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى (أرشيفية)

أعربت رئاسة الجمهورية، في بيان لها اليوم السبت، عن بالغ الأسف وعميق الحزن لمصرع وإصابة عدد من المعتمرين المصريين جراء حادث السير الذي وقع، اليوم السبت، على الطريق الذي يربط بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمملكة العربية .

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا هذا الحادث، ودعت الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم عائلاتهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأكدت رئاسة الجمهورية في هذا الإطار على التواصل المستمر للجهات المصرية المختصة مع السلطات السعودية منذ وقوع الحادث الأليم من أجل ضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين المصريين بالمستشفيات السعودية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة نقل جثامين الضحايا.

وأضاف البيان: “أن الرئيس عبد الفتاح وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية اللازمة للمصابين وذويهم، كما عبر عن تقديره للإجراءات السريعة التي اتخذتها السلطات السعودية الشقيقة للتعامل مع تداعيات هذا الحادث الذي تعرض له المعتمرون المصريون”.

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