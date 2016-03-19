المرصد السورى:النظام يحقق مكاسب ميدانية فى معاركه ضد "داعش" بـ"تدمر"

>أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان ومقره لندن بأن قوات النظام السورى حققت مكاسب ميدانية فى معاركها ضد تنظيم "داعش" الإرهابى المسلح قرب مدينة "تدمر" الأثرية التى يسيطر عليها التنظيم.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" اليوم "السبت" - عن مدير المرصد، رامى عبد الرحمن ، قوله إن قوات النظام شنت عشرات الضربات الجوية - خلال الساعات الماضية - استهدفت مواقع فى "تدمر" وريف حمص ، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من مسلحى "التنظيم"، دون ذكر حصيلة محددة فى هذا الشأن.

من جانيه، قال سيرجيه رودسكوى رئيس إدارة العمليات فى هيئة الأركان الروسية ، إن" بلاده ستواصل تأمين الدعم الجوى لمحاولات القوات السورية لتحرير تدمر، مضيفا أن المقالات الروسية تنفذ نحو 25 غارة جوية يوميا دعما للقوات الحكومية السورية التى تحاول استعادة مدينة تدمر من قبضة التنظيم ، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن الأوضاع باتت مهيئة لتطويق مسلحى "داعش" فى تدمر وهزيمتهم.

>وتتواصل الغارات رغم عودة بعض الطائرات الحربية الروسية من سوريا عقب قرار بوتين المفاجئ بسحب معظم قواته من سوريا .

جدير بالذكر أن سقوط مدينة تدمر الاثرية - العام الماضى - قد صدم العالم، لأنها تضم عددا من أهم المواقع الأثرية فى الشرق الأوسط ، وقد عمد التنظيم الإرهابى منذ ذلك الحين إلى نسف المعابد، وأقواس النصر والتماثيل فى المدينة الأثرية.