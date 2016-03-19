موسكو: على "مجموعة الرياض" السورية تعديل مطالبها لاستمرار المفاوضات

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى فى جنيف أليكسى بورودافكين السبت، ضرورة تعديل مطالب "مجموعة الرياض" السورية المعارضة ومرونة موقفها فى المفاوضات.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن بورودافكين قوله "إنه يتوجب عليها إضافة جملة من التعديلات على موقفها"، مضيفا "مما يثير قلقنا، تمسك (مجموعة الرياض) بشرطها المسبق المنادى بإزاحة الرئيس السورى بشار الأسد عن منصبه. هذا الموقف، لا يحمل على الثقة باستعدادها للتفاوض".

وأضاف أنه من الضرورى أن تضيف هذه المجموعة تعديلات جدية على مواقفها، وأن تتحلى بقدر أعلى من الليونة، مشيدا فى هذه المناسبة بإيجابية موقف وفد دمشق إلى المفاوضات الذى يمكن عليه التأسيس لاستمرار المفاوضات فى أجواء بناءة.

وشدد الدبلوماسى الروسى على ضرورة مشاركة الأكراد فى هذه المفاوضات، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق تعددية شبه كاملة تقريبا فى مفاوضات السوريين حول التسوية السياسية للنزاع فى بلادهم.

وفى هذا السياق، أعرب بورودافكون عن دعم روسيا للأفكار التى طرحتها "مجموعة موسكو" السورية المعارضة خلال اللقاء بالمبعوث الدولى للتسوية فى سوريا ستيفان دى مستورا فى الـ16 من الشهر الجارى.

وأشار إلى أن ممثلين عما سماها بـ"كتلة حميميم" السورية المعارضة التقوا اليوم المبعوث الدولى ستيفان دى مستورا، وسلموه مقترحاتهم إزاء مستقبل الدولة السورية السياسى المتمسكة بنظام سلطة ديمقراطية وعلمانية يضمن حقوق جميع الأقليات والطوائف.

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