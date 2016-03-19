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مصرع 22 من داعش بنيران عراقية وقصف للتحالف فى الأنبار وكركوك

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مصرع 22 من داعش بنيران عراقية وقصف للتحالف فى الأنبار وكركوك مصرع 22 من داعش بنيران عراقية وقصف للتحالف فى الأنبار وكركوك

>اجتمع وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى اليوم السبت بقاعدة " عين الأسد" الجوية بالأنبار مع قيادات الجزيرة والبادية وفرقة المشاة السابعة وفرقة مكافحة الإرهاب ومقاتلى العشائر المشاركين فى عملية تحرير ناحية "كبيسة" بقضاء "هيت" التى انطلقت اليوم لطرد مسلحى تنظيم(داعش) الإرهابى والمناطق الغربية بالأنبار.

حيث لقى 22 من مسلحى داعش مصرعهم فى الأنبار وكركوك، بينهم 15 إرهابيا قتلوا خلال قصف جوى عراقى على مواقعهم فى قضاء الحويجة جنوبى غرب محافظة كركوك شمالى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن طيران القوة الجوية العراقية قصف مواقع لداعش بالحويجة ودمرها بشكل كامل بناء على معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية، مما أسفر عن مقتل الإرهابيين بينهم من يحملون جنسيات عربية وإصابة آخرين وتدمير عدد من السيارات.

كما دمر طيران الجيش العراقى مقرا لداعش فى منطقة "المويلحة" شمالى غرب الثرثار غربى العراق ، مما أسفر عن تفجير سيارة مفخخة وأخرى مزودة بمدفع من عيار 23مم.

وتمكن طيران التحالف الدولى من قتل 5 إرهابيين فى غارة على منطقة الصبيحات بالأنبار، بينما قتلت قوة من تابعة لقيادة عمليات بغداد إرهابيين اثنين فى منطقة التل الاثرى غرب العاصمة (بغداد).

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مصر 365