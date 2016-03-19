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تشييع جثمان شهيد فى الخليل قتل برصاص الاحتلال الإسرائيلى

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تشييع جثمان شهيد فى الخليل قتل برصاص الاحتلال الإسرائيلى تشييع جثمان شهيد فى الخليل قتل برصاص الاحتلال الإسرائيلى

شيعت جماهير غفيرة من أبناء محافظة الخليل بفلسطين السبت، جثمان الشهيد محمود محمد أبو فنونة (21 عاما) بعد قتله برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى على مفرق مستوطنة "غوش عتصيون" أمس بزعم قيامه بطعن أحد الجنود.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى الأهلى فى مدينة الخليل، وصولا إلى منزل الشهيد، وبعد إلقاء ذويه نظرة الوداع الأخيرة عليه، أدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان فى مسجد جامعة بوليتكنك فلسطين (أبو عيشة) قبل أن يوارى الجثمان الثرى بمقبرة الشهداء فى منطقة وادى الهرية.

ورفع المشاركون فى موكب التشييع، الذى طاف عدة أحياء فى مدينة الخليل، الأعلام الفلسطينية، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب، ودعوا دول العالم للتدخل والوقوف مع الشعب الفلسطينى والذى يتعرض لعدوان إسرائيلى متواصل.
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