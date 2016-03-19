مالكة دار أيتام تتهم سائقًا باغتصاب فتاة داخل شقته بالمطرية

تباشر نيابة المطرية برئاسة المستشار شريف مختار، التحقيق فى واقعة تعرض طالبة بدار أيتام للاغتصاب على يد سائق بعدما استدرجها إلى شقته وفض غشاء بكارتها وتم تحرير محضر بالواقعة وتتولى النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا من رئيسة مجلس إدارة دار أيتام تفيد بتعرض فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا طالبة ومقيمة بذات الدار بمنطقة المطرية، للاغتصاب على يد سائق كان على علاقة عاطفية بها واستدرجها لشقته وأقام معها علاقة جنسية بعدما أوهمها بالزواج، لتأمر النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار المتهم.

النيابة تحبس عامل متهم بقتل طفلة عقب اغتصابها فى منطقة المعصرة 4 أيام