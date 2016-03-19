"جنايات أسيوط" تحيل أوراق قاتل سائق توك توك إلى المفتى

أحالت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار محمد نصر، وعضوية المستشارين أحمد مندور وضياء عبيد، أوراق محمد رفعت عبد الرءوف إلى فضيلة المفتى، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، بسبب قتله طفل كان يقود توك توك بمركز البدارى.

وكانت الدائرة السادسة ناقشت اليوم القضية رقم 6098 لسنة 2015 جنايات البدارى، المتهم فيها محمد رفعت عبد الرءوف 22 سنة مقيم قرية النواورة وآخر انتحر فى محبسه، بتهمه قتل الطفل حازم كحلاوى حامد 15 سنة مع سبق الإصرار والترصد، بعد استدراجه فى زراعات القرية.

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