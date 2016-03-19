ضبط موظفة تحصل على معاش زوجها بدون وجه حق بالمنيا

ألقت مباحث الأموال العامة بالمنيا القبض على موظفة لقيامها بالاستيلاء على المعاش التأمينى الخاص بزوجها المتوفى، رغم زواجها بآخر وتزوير بطاقة الرقم القومى.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى، بورود معلومات للمقدم معتز البدوى رئيس مباحث الأموال العامة، بقيام "أ.أ.ر" 57 سنة مقيمة بندر المنيا، باستغلال وظيفتها والاستيلاء على المعاش التأمينى الخاص بزوجها الأول "ع.و" والمتوفى فى 4 أكتوبر 1995، واستخدمت محررًا رسميًا مزورًا بإثبات أنها أرملة رغم زواجها فى 11 يوليو 2008 من "م.س"، ولم تقم بتغيير خانتها الاجتماعية ببطاقة الرقم القومى، واستمرت فى الصرف، وتسببت فى إحداث ضرر بالمال العام.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، وتم ضبط المتهمة والبطاقة المزورة، وتبين أنها تحصلت على مبلغ مالى قدره 13757 جنيهًا معاش زوجها الأول، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3300 إدارى قسم المنيا.

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