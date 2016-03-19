ضبط 2 طن ملح غير صالح للاستهلاك الآدمى فى حملة تموينية بالغربية

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية برئاسة العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة حملة تموينية بمدينتى طنطا وكفر الزيات لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى قبل طرحها فى الأسواق.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بتمكن ضباط الإدارة من ضبط "سعيد.م.ا" 34 سنة صاحب محل مخللات بدون ترخيص بمساكن الجلاء ثان طنطا مقيم بقرية شبرتنا مركز بسيون بحوزته 300 كيلو مخلل بدون بيانات ومنتهى الصلاحية فى المحضر رقم 7409 جنح قسم ثان طنطا لسنة 2016، كما تم ضبط "محمود.ص.م" 34سنة صاحب مصنع أسماك مدخنة (رنجة) بدون ترخيص بطريق دلبشان مركز كفر الزيات مقيم بقرية كفر الهواشم دائرة المركز لاستخدامه ملح سياحات بدون ترخيص وبحوزته 40 جوال ملح طعام وزن الجوال 50 كيلو جراما (2000 كيلو) بدون بيانات وغير صالح للاستهلاك، تحرر المحضر 8688 جنح مركز كفر الزيات لسنة 2016 تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق.

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