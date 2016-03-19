بالصور.. وزارة الداخلية تزيل الباعة الجائلين من محيط مترو شبرا الخيمة

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملة أمنية بالتنسيق مع شرطة مرافق مديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء محمد يوسف مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، استهدفت إزالة الإشغالات والباعة الجائلين المتواجدين أعلى كوبرى محطة شبرا الخيمة لمترو الأنفاق، و أمام محطة كلية الزراعة.

وتأتى هذه الحملة ضمن سلسلة الحملات المستمرة التى تشنها الإدارة، والتى من شأنها القضاء على جميع الإشغالات المتواجدة بمحيط محطة شبرا الخيمة و أمام محطة كلية الزراعة لمترو الأنفاق، لإعادة الانضباط وسيولة الحركة المرورية للمواطنين، و لاقت الحملة استحسانا من جمهور الركاب.

وتم إزالة المخالفات والإشغالات ( إزاله فورية )، ومصادرة بضائع الباعة الجائلين، وتم تحرير المحاضر اللازمة لهم وإعادة سيولة حركة المشاة على الكبارى.

وشدد مدير شرطة النقل والمواصلات على جميع الضباط والقوات المشاركين بالحملة التحلى بأقصى درجات الكياسة وضبط النفس، مع عدم الإخلال بتطبيق القانون والحرص على حسن معاملة المواطنين، و بتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى، والتواجد الأمنى الفعال بالمواقع (( في نطاق الاختصاص)) وذلك بتفتيش الحقائب المشتبه بها تحت إشرافهم الشخصي ومداومة المروروالاخطار الفوري في حالة العثور على جسم غريب مع اتخاذ الإجراءات اللازمة .

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