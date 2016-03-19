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ضبط 701 هارب من أحكام وتحصيل 3 آلاف جنيه فى حملة أمنية بالغربية

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ضبط 701 هارب من أحكام وتحصيل 3 آلاف جنيه فى حملة أمنية بالغربية ضبط 701 هارب من أحكام وتحصيل 3 آلاف جنيه فى حملة أمنية بالغربية
شنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، برئاسة اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير الإدارة، حملة أمنية بمدن ومراكز المحافظة؛ لضبط الهاربين من الأحكام القضائية، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد وائل الصيرفى.

أسفرت الحملة عن ضبط 701 هارب من أحكام؛ منهم 367 محكومًا عليه فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و320 محكومًا عليه فى غرامات، و11 محكومًا عليه فى مخالفات، و3 محكوم عليهم فى جناية، كما تم تحصيل 3 آلاف و650 جنيهًا غرامات.

وأخطر اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، وتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.


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