عاطل يطلق النار على 4 أشخاص بسبب علاقة عاطفية فى سمالوط بالمنيا

تكثف إدارة البحث الجنائى بالمنيا، من جهودها لضبط عاطل، أطلق النار على 4 عمال، وتسبب فى إحداث إصابتهم، أثناء تواجدهم بأحد المنازل بمركز سمالوط، وفر المتهم هارباً.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة سمالوط من المستشفى العام، بوصول كل من "وليد.س"، 22 سنة عامل، مصابًا بطلقة دخول وخروج بالفخذ اليمنى، و"محمد.ف"، 20 سنة عامل، مصابًا بطلق بالصدر، و"أشرف.ب"، 30 سنة عامل، مصابًا بطلقة بالفخذ اليمنى، و"عمر.م"، 23 سنة عامل، مصابًا بطلقة باليد، وحالتهم العامة مستقرة.

بالانتقال ومناقشتهم أقروا أنه أثناء تواجدهم بمنزل المصاب الثانى، برفقة نادر.م، 28 سنة، عامل، حدثت إصابتهم بطلقات لا يعرفوا مصدرها أو مطلقها، وتم تحرير المحضر رقم 2655 لسنة 2016 إدارى مركز سمالوط.

وبإعادة مناقشة المصابين، قرر الثالث أنه فى ليلة الواقعة، حدثت مشادة كلامية بينه ومحمد.ع، 26 سنة، عاطل، لاعتقاده ترددى على زوجته بمنزله أثناء غيابه، ووجود علاقة غير شرعية، وعلى أثر ذلك قام بالتعدى على بالضرب ولاذ بالهرب، ثم توجه إلى منزل المصاب الثانى حيث كنت أجلس هناك مع باقى المصابين، وأطلق النار من مسدس كان بحوزته ولدى مقاومة باقى المصابين له أطلق عليهم النار.

وأكدت التحريات صحة ما قرره المذكور، ووجود علاقة بينه وبين زوجة المتهم، فيما أنكر باقى المصابين معرفتهم بالمتهم، وتم تكليف إدارة البحث بضبطه وإحضاره والسلاح المستخدم.

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