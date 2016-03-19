أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

عاطل يطلق النار على 4 أشخاص بسبب علاقة عاطفية فى سمالوط بالمنيا

Google+ Print
عاطل يطلق النار على 4 أشخاص بسبب علاقة عاطفية فى سمالوط بالمنيا عاطل يطلق النار على 4 أشخاص بسبب علاقة عاطفية فى سمالوط بالمنيا
تكثف إدارة البحث الجنائى بالمنيا، من جهودها لضبط عاطل، أطلق النار على 4 عمال، وتسبب فى إحداث إصابتهم، أثناء تواجدهم بأحد المنازل بمركز سمالوط، وفر المتهم هارباً.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة سمالوط من المستشفى العام، بوصول كل من "وليد.س"، 22 سنة عامل، مصابًا بطلقة دخول وخروج بالفخذ اليمنى، و"محمد.ف"، 20 سنة عامل، مصابًا بطلق بالصدر، و"أشرف.ب"، 30 سنة عامل، مصابًا بطلقة بالفخذ اليمنى، و"عمر.م"، 23 سنة عامل، مصابًا بطلقة باليد، وحالتهم العامة مستقرة.

بالانتقال ومناقشتهم أقروا أنه أثناء تواجدهم بمنزل المصاب الثانى، برفقة نادر.م، 28 سنة، عامل، حدثت إصابتهم بطلقات لا يعرفوا مصدرها أو مطلقها، وتم تحرير المحضر رقم 2655 لسنة 2016 إدارى مركز سمالوط.

وبإعادة مناقشة المصابين، قرر الثالث أنه فى ليلة الواقعة، حدثت مشادة كلامية بينه ومحمد.ع، 26 سنة، عاطل، لاعتقاده ترددى على زوجته بمنزله أثناء غيابه، ووجود علاقة غير شرعية، وعلى أثر ذلك قام بالتعدى على بالضرب ولاذ بالهرب، ثم توجه إلى منزل المصاب الثانى حيث كنت أجلس هناك مع باقى المصابين، وأطلق النار من مسدس كان بحوزته ولدى مقاومة باقى المصابين له أطلق عليهم النار.

وأكدت التحريات صحة ما قرره المذكور، ووجود علاقة بينه وبين زوجة المتهم، فيما أنكر باقى المصابين معرفتهم بالمتهم، وتم تكليف إدارة البحث بضبطه وإحضاره والسلاح المستخدم.
>


>- "حداد" ينهى حياته بسبب خلافات عائلية مع والدته فى المنيا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365