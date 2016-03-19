بالصور.. مصطفى سالم نائب طهطا يتبنى فكرة تحويل مقلب قمامة لمجمع خدمات طبية وأجتماعية

تمكن نائب دائرة طهطا بسوهاج الإعلامي مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار من تحويل قطعة أرض ملك للدولة حولها الأهالي إلى مقلبًا للقمامة بمنطقة ساحل طهطا لمجمع خدمات طبية واجتماعية بالدائرة بعدما أصبحت​ مصدرا لازعاج أهالي المنطقة المحيطة، وخاصة لان تلك القطعة تقع فى المساحة الخالية مابين نادى الهلال بساحل طهطا ومدرسة ساحل طهطا الاعدادية .

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> و​بعد محاولات نجح سالم فى الحصول على موافقة الحكومة فى تخصيص هذة القطعة الى حوزة جمعية نهضة بلدى للتنمية المتكاملة للبدء فى تحويلها الى مجمع خدمى يشمل دار مناسبات ومستشفى طبى وعدد من الانشطة الخدمية والمجتمعية وذلك بالتعاون مع عائلات و​أهالى ساحل طهطا الامر الذى كان لة أثرة الطيب وباركة الجميع وأبدى أستعدادة فى المشاركة الايجابية لهذه الفكرة .​ومن الجدير بالذكر ان هذاا​لمشروع الجديد يخدم ​أهالى ساحل طهطا وقرى السوالم والشيخ زين الدين والخذندارية شرق والخذندرية غرب وقرية الصوامعة ونجوع الصوامعة وكل القرى والنجوى المحيطة والمحرومة من الخدمات الطبية.

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