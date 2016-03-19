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وزير خارجية سلوفاكيا يغادر القاهرة بعد لقاء «السيسي»

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وزير خارجية سلوفاكيا يغادر القاهرة بعد لقاء «السيسي» وزير خارجية سلوفاكيا يغادر القاهرة بعد لقاء «السيسي»

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي “ميروسلاف لايتشاك” نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشئون الأوروبية بجمهورية سلوفاكيا متجها الى النمسا ، بعد زيارة للقاهرة استغرقت يومين التقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح ونظيره سامح شكري لبحث تعزيز أُطر التعاون بين البلديّن في مختلف المجالات .

 

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية ، إن لقاء الرئيس مع المسئول السلوفاكي، بحث سُبل دفع وتطوير العلاقات بين والاتحاد الأوروبي لاسيما مع قرب تولي سلوفاكيا رئاسة الاتحاد خلال النصف الثاني من العام الجاري، ودورها الهام في توضيح حقائق التطورات السياسية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط بمختلف المحافل الأوروبية .

 

وتطرق اللقاء كذلك إلى أزمة تدفق اللاجئين إلى أوروبا، حيث أكد الرئيس على أهمية معالجة جذور تلك الأزمة من خلال التوصل إلى تسوية سياسية للنزاعات التي تشهدها بعض دول المنطقة، فضلاً عن تقديم الدعم الاقتصادي اللازم لها وتوفير البيئة السياسية المواتية التي تساعد على عودة اللاجئين إلى أوطانهم.

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