بالصور.. رئيس مدينة الرياض يعاين موقع مرور المركز فى كفر الشيخ

قال المهندس محمود الشامى رئيس مركز ومدينة الرياض، خلال تصريحات له، إنه تمت اليوم السبت، معاينة موقع مرور مركز الرياض بمنطقة الضبعة بحضور المقدم سامح بك مندوب وزارة الداخلية وعدد من أعيان قرية الضبعة والنائب خالد هلالى، عضو مجلس النواب عن دائرة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، على مساحة 10 آلاف متر، بعد الحصول عليها من وزارة الآثار، لإقامة منشآت عامة عليها لخدمة المواطنين منها وحدة مرر الرياض.

وأضاف خالد هلالى، عضو مجلس النواب عن دائرة الرياض، أنه كان قد تقدم بطلب لإنشاء وحدة تراخيص مرور لوزير الداخلية فى لقاء سابق، للتخفيف عن المواطنين، وقد قام بمناقشة هذا الطلب أيضا خلال لقاء جمعه باللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، الذى شكل لجنة مختصة لمتابعة هذا الطلب واستعجاله، وبالفعل تم حضور ممثل عن وزارة الداخلية، بالإضافة لرئيس مركز ومدينة الرياض، ومعاينة الأرض، والحصول على موافقة مبدئية عليها.

وقال هلالى، إنه سيتابع إجراء الرسومات الهندسية الخاصة بهذه الأرض للبدء فى إنشاء وحدة التراخيص، لتنتهى متاعب أهالى الرياض.

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