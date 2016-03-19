محافظ المنوفية يوافق على إنشاء مدرسة فندقية جديدة فى قويسنا

وافق الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، على إنشاء مدرسة فندقية جديدة بمركز قويسنا، على مساحة 7000 متر مربع، على أن تقتطع هذه المساحة من مزرعة مدرسة قويسنا الثانوية الزراعية، كما وافق على استثناء المدرسة من قيود الارتفاع لتكون 12 مترا بدلا من 7 أمتار لتضم 42 فصلا متميزا.

ووجه محافظ المنوفية هيئة الأبنية التعليمية بتفعيل موافقة وزير التربية والتعليم بتاريخ 15-12-2011 بإقامة مدرسة فندقية فى قويسنا، والحصول على موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالإنشاء وتوفير صلاحية للموقع من التخطيط العمرانى.

وأشار المحافظ، فى بيان له اليوم السبت، إلى أن التعليم هو اللبنة الأولى لبناء الأمم ونهضتها، مؤكدا أن الاستثمار فى التعليم أكثر ضمانة للنتائج، وأن بناء الشباب وتربيته تربية سليمة هو بناء لمجتمع سليم ونهضة شاملة، لأن الإنسان هو محور أى تقدم وازدهار.

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