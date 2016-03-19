محافظ المنيا يستقبل وفدا يابانيا لدعم التعاون فى التعليم والبحث العلمى

استقبل اللواء طارق نصر محافظ المنيا، السيد هيداكى ياماموتو الملحق الثقافى لسفارة اليابان، يرافقه الدكتور اكوتسوماسايوكى مشرف مشروع التعاون المصرى اليابانى فى التعليم، وحسين الزناتى منسق برنامج التعاون المصرى اليابانى، وذلك فى إطار التعاون المصرى اليابانى، وتطوير العلاقات الدولية بين محافظة المنيا والمدن اليابانية "مدينة كيتامى- شمال اليابان".

و أكد المحافظ على عمق العلاقات المصرية اليابانية على مر التاريخ، وتميز البلدان بحضارات عريقة، كان لها الدور الأكبر في ترسيخ التعاون بينهما والاستفادة من الخبرات التعليمية والاقتصادية، والتجارية، مشيراً إلى أن الشعب اليابانى له مكانة خاصة عند قلوب المصريين.

ودعا المحافظ خلال لقائه بالوفد اليابانى جميع المستثمرين ورجال الأعمال اليابانيين لزيارة المنطقة الصناعية بالمنيا، حيث تتوفر فيها أراضٍ تتمتع بالعديد من المميزات، كما دعا السائحين اليابانيين لزيارة مصر، وخاصة محافظة المنيا، والتى تضم ثلث آثار مصر لتجمع بها كل العصور التاريخية. ما سيساهم فى دفع الحركة الاقتصادية بالمحافظة بجانب الحركة الثقافية والتعليمية، فالتنمية الاقتصادية هى البداية الحقيقية للتنمية الشاملة فى كافة القطاعات.

وتهدف الزيارة إلى تفعيل التعاون المصرى اليابانى بين جامعة كيتامى للتكنولوجيا باليابان، وجامعة المنيا، وتفعيل التعاون المدرسى بين مدارس مدينة كيتامى ومدارس قرى المنيا وعرض أنشطة التلاميذ اليابانيين على أطفال مدارس القرى، وتفعيل إنشاء المركز اليابانى البحثى الأول بالصعيد بجامعة المنيا، وتوطيد العلاقات بين محافظة المنيا والمدن اليابانية لتنشيط السياحة.

و سيتضمن برنامج الزيارة ، إقامة ندوة علمية للإعلان عن المشروعات الأكاديمية المشتركة بين جامعة المنيا والجامعات اليابانية، وعرض أفلام وثائقية عن دور التعليم في الوقاية من الكوارث، وعرض رسالة غنائية من المجتمع الياباني لمصر وأهالي المنيا وذلك بقاعة المؤتمرات بالجامعة، كم سيتم افتتاح معرض الفنان العالمي "أبا" ، والذي كان قد أهدي المحافظة مائة نسخة من لوحاته النادرة وذلك بكلية الفنون الجميلة بالجامعة، كما سيتم افتتاح معرض أطفال المنيا تحت عنوان مصر واليابان في قلب واحد بقصر ثقافة المنيا.

محافظ المنيا: بنوك التنمية تتسلم القمح من الفلاحين منتصف أبريل